Diego Guarderas afirma que no hay elementos que vinculen a Luisa González con fondos ilegales

Diego Guarderas, defensor de Luisa González, aseguró que un cuadro presentado por la Fiscalía dentro del caso Laberinto identifica a la excandidata como «destinataria política declarada de actividades de campaña», sin atribuirle una intervención en las operaciones financieras investigadas.









En una entrevista en Contacto Directo, el abogado ubicó ese registro a fojas 872 del expediente y sostuvo que constituye un elemento de descargo para su defendida.









«Luisa Magdalena González Alcívar, intervención registrada: candidatura presidencial, destinataria política declarada de actividades de campaña», leyó Guarderas al explicar el contenido del cuadro.









El defensor argumentó que esa descripción no demuestra que González conociera las actividades empresariales cuestionadas ni que hubiera buscado beneficiarse de recursos de origen ilícito.









Guarderas también cuestionó la cifra de USD 725.933 atribuida al supuesto financiamiento de la campaña. A su criterio, responde a una sumatoria de conversaciones y conjeturas de la Fiscalía, sin un elemento que vincule personalmente a González con esas operaciones.









Otro de sus cuestionamientos se centró en José Cevallos, mencionado durante la entrevista como cooperador eficaz proveniente de los casos relacionados con Aquiles Alvarez. Guarderas afirmó que es el principal participante en las conversaciones utilizadas para sustentar la investigación y que no se le formularon cargos en esta causa.









El abogado sostuvo que los testimonios de cooperadores pueden orientar las diligencias, pero no reemplazan la comprobación técnica de los hechos.









«Son técnicas especiales de investigación en algunos de los casos para obtener guías para encontrar la información que permita sustentar los casos, pero no sustituye una prueba técnica», expresó.









Además, cuestionó que no se hayan formulado cargos contra Ternape, pese al papel que la Fiscalía atribuye a la empresa en el supuesto esquema de financiamiento. Guarderas afirmó que esa situación fue planteada por la defensa durante la audiencia de formulación de cargos.









Sobre el desplazamiento de González desde Quito hacia Canuto, rechazó que llevar maletas fuera un indicio de fuga. Explicó que la excandidata mantiene actividades económicas en esa localidad de Manabí y combina su residencia entre ambos lugares.









El defensor aseguró que González fue vigilada durante el recorrido hasta su domicilio. También afirmó que, en una fotografía que recibió después del allanamiento de la vivienda de Quito, se observaban alrededor de USD 10 en monedas, y cuestionó qué hallazgos sustentaban las sospechas.









González fue detenida el 22 de octubre en Manabí. Al día siguiente, un juez dictó prisión preventiva contra ella, Santiago Díaz Asque y Wendy Onofre por presunto lavado de activos dentro del caso Laberinto. La Fiscalía investiga recursos que se habrían canalizado mediante personas jurídicas para financiar publicidad electoral de la campaña de 2023.