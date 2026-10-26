Jahiren Noriega anuncia una denuncia contra Sergio Peña por expresiones contra Alondra Santiago

La asambleísta Jahiren Noriega anunció que legisladoras de distintas bancadas presentarán una denuncia ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) contra Sergio Peña por expresiones que calificó de misóginas contra la periodista Alondra Santiago en X.





«Una curul no puede ser usada para violentar, insultar, ni mucho menos denigrar sexualmente a una mujer», escribió Noriega. La legisladora afirmó que la denuncia será presentada en las próximas horas.





El anuncio se produjo después de una publicación en la que Peña respondió a Santiago con insultos de contenido sexual, referencias a enfermedades de transmisión sexual y una expresión alusiva a la violación.





El asambleísta citó un mensaje de la periodista, fechado el 22 de octubre, en el que cuestionaba a quienes, según ella, disfrutan de perjudicar al país y eligen ignorar la situación de los ciudadanos. Santiago cerró esa publicación con la frase: «La cortina de humo no les funcionará».





Noriega sostuvo que es inaceptable que un funcionario público utilice sus redes para hacer lo que calificó como apología de la violación sexual. También pidió que la Asamblea actúe conforme a la ley.

«Ser legislador no es sinónimo de impunidad», expresó.





Peña respondió al anuncio de la denuncia asegurando que Santiago había proferido insultos, calumnias y otros hechos que él considera delictivos en su contra.

«Pero, en este caso, mi actuación se considera legítima defensa», escribió el asambleísta.





Además, pidió que la denuncia lleve la firma de Noriega y anticipó que responderá por la vía legal. «Prepare su patrimonio y su pijama, porque, al presentarla, me deja abierto mi derecho a responder de manera legal», publicó.

Peña añadió que espera que después no se cuestione al sistema judicial ni se alegue persecución política.