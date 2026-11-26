Petroecuador reportó ingresos por cerca de USD 7.004 millones para el Estado ecuatoriano entre enero y octubre de 2026, producto de la exportación de 90,38 millones de barriles de crudo Oriente, crudo Napo y Fuel Oil No. 6.





Del total, 53,2 millones de barriles correspondieron a crudo Oriente, con ingresos de USD 4.353 millones. La exportación de 34,3 millones de barriles de crudo Napo generó USD 2.464 millones, mientras que 2,8 millones de barriles de Fuel Oil No. 6 dejaron USD 187 millones.





La empresa informó que realizó 26 concursos internacionales de comercialización: 24 para la venta de crudo y dos para Fuel Oil No. 6. Para el crudo Oriente y Napo utilizó como referencia el marcador West Texas Intermediate (WTI), mientras que para el Fuel Oil No. 6 empleó la referencia Platts USGC HSFO.



