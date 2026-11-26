La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad alertó sobre lo que considera indicios de manipulación del proceso electoral. En una carta fechada el 24 de noviembre, dirigida a Heraldo Muñoz, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), la organización pidió que se adopten medidas para garantizar la libertad y la igualdad en la competencia electoral.





La carta menciona, entre sus preocupaciones, la proscripción de partidos y movimientos políticos, actos de persecución y acoso contra candidaturas de oposición y presuntas irregularidades en la actuación de las autoridades electorales. También cuestiona la falta de controles sobre el financiamiento de campañas y la publicidad en redes sociales, y señala una cobertura favorable al oficialismo en medios pautados.





La organización sostiene que estas situaciones ya fueron advertidas en informes de misiones de observación de 2025 y que podrían repetirse en los comicios de este domingo, en los que se elegirán unas 5.700 autoridades locales y siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entre los casos que cita, califica de ilegal la prisión preventiva de Luisa González, excandidata presidencial y candidata a la Prefectura de Manabí.





La Red solicitó a Muñoz que remita una comunicación formal a las autoridades electorales y al presidente Daniel Noboa, y que active medidas preventivas para que la ciudadanía pueda expresarse con libertad y las candidaturas compitan en condiciones de igualdad. También pidió recibir copia de las comunicaciones que se envíen.



