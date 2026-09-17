Volver a la portada
Actualidad

Rafael Correa afirma que Ecuador vive una “dictadura de nuevo tipo”

El expresidente cuestionó las condiciones electorales, la exclusión de candidaturas y el uso de la justicia en la política.

Redacción de Ecuadorinmediato
Rafael Correa

El expresidente Rafael Correa afirmó que Ecuador vive una “dictadura de nuevo tipo” y sostuvo que la posibilidad de votar no es suficiente para hablar de democracia si, a su criterio, no existen elecciones libres y limpias.


Correa cuestionó los procesos electorales de los últimos años y aseguró que han estado marcados por lo que calificó como “fraude” y “trampa”. También mencionó las elecciones de 2023 y 2025, así como la exclusión de candidaturas y decisiones adoptadas durante esos procesos.


El exmandatario señaló además que la Revolución Ciudadana ha enfrentado restricciones para participar. Afirmó que, de más de 5.000 candidaturas del movimiento, solo alrededor de 2.000 pudieron ser inscritas.


Para explicar su posición, comparó la situación con permitir que “un boxeador participe en el campeonato de boxeo, pero con una camisa de fuerza”.


Correa también cuestionó que Luisa González no pueda participar como candidata y puso como ejemplo lo que habría significado, durante su Gobierno, impedir una candidatura de Jaime Nebot a la Alcaldía de Guayaquil.


Además, sostuvo que una democracia requiere Estado de derecho, garantías constitucionales y respeto al debido proceso. En ese contexto, mencionó la invasión de embajadas, la prisión preventiva, la judicialización de la política, la proscripción de candidatos y partidos, y lo que calificó como toma de la institucionalidad del Estado.


“Ya no es la dictadura de los 70”, afirmó Correa, quien señaló que actualmente existirían otras formas de control político, entre ellas el lawfare y la judicialización de la política.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Mercedes Caicedo niega eliminación de unidad anticorrupción y asegura que jueces aumentarán de 19 a 50Actualidad
17 sep 2026

Mercedes Caicedo niega eliminación de unidad anticorrupción y asegura que jueces aumentarán de 19 a 50

La presidenta del Consejo de la Judicatura sostuvo que la medida corresponde a una supresión y modificación de dependencias para fusionar competencias y equilibrar la carga procesal.

Leer más
Correa cuestiona destrucción de embarcaciones pesqueras por fuerzas de EE. UU. y exige pruebasActualidad
17 sep 2026

Correa cuestiona destrucción de embarcaciones pesqueras por fuerzas de EE. UU. y exige pruebas

El expresidente Rafael Correa sostuvo que las sospechas de narcotráfico o tráfico de combustible no justifican la destrucción de embarcaciones y afirmó que los tripulantes deberían ser capturados y sometidos al debido proceso.

Leer más
Paola Cabezas acusa a Mercedes Caicedo de ser “operadora de un narcoestado” y cuestiona que no comparecieraActualidad
17 sep 2026

Paola Cabezas acusa a Mercedes Caicedo de ser “operadora de un narcoestado” y cuestiona que no compareciera

La asambleísta criticó la ausencia de la funcionaria ante la Comisión de Garantías Constitucionales, donde se analiza la eliminación de las unidades judiciales especializadas anticorrupción.

Leer más