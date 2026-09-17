Rafael Correa afirma que Ecuador vive una “dictadura de nuevo tipo”

El expresidente Rafael Correa afirmó que Ecuador vive una “dictadura de nuevo tipo” y sostuvo que la posibilidad de votar no es suficiente para hablar de democracia si, a su criterio, no existen elecciones libres y limpias.





Correa cuestionó los procesos electorales de los últimos años y aseguró que han estado marcados por lo que calificó como “fraude” y “trampa”. También mencionó las elecciones de 2023 y 2025, así como la exclusión de candidaturas y decisiones adoptadas durante esos procesos.





El exmandatario señaló además que la Revolución Ciudadana ha enfrentado restricciones para participar. Afirmó que, de más de 5.000 candidaturas del movimiento, solo alrededor de 2.000 pudieron ser inscritas.





Para explicar su posición, comparó la situación con permitir que “un boxeador participe en el campeonato de boxeo, pero con una camisa de fuerza”.





Correa también cuestionó que Luisa González no pueda participar como candidata y puso como ejemplo lo que habría significado, durante su Gobierno, impedir una candidatura de Jaime Nebot a la Alcaldía de Guayaquil.





Además, sostuvo que una democracia requiere Estado de derecho, garantías constitucionales y respeto al debido proceso. En ese contexto, mencionó la invasión de embajadas, la prisión preventiva, la judicialización de la política, la proscripción de candidatos y partidos, y lo que calificó como toma de la institucionalidad del Estado.





“Ya no es la dictadura de los 70”, afirmó Correa, quien señaló que actualmente existirían otras formas de control político, entre ellas el lawfare y la judicialización de la política.



