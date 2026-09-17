Paola Cabezas acusa a Mercedes Caicedo de ser “operadora de un narcoestado” y cuestiona que no compareciera

La asambleísta Paola Cabezas cuestionó que Mercedes Caicedo no compareciera ante la Comisión de Garantías Constitucionales, donde se aborda la eliminación de las unidades judiciales especializadas anticorrupción.





Durante su intervención, Cabezas lanzó fuertes acusaciones contra Caicedo, a quien calificó como “operadora de este narcoestado”, y sostuvo que la resolución adoptada es “grave, gravísima”.





La legisladora afirmó que los jueces especializados tenían relación directa con la aplicación de normas como la Ley de Extinción de Dominio y la Ley de Prevención de Lavado de Activos, por lo que consideró que la decisión afecta el tratamiento de causas vinculadas con recursos y bienes del narcotráfico.





Cabezas también rechazó el argumento de falta de recursos y sostuvo que, de ser necesario, se debería exigir al Ejecutivo mayor financiamiento.





Finalmente, insistió en que Caicedo debe acudir a la Asamblea para explicar la decisión.

“La señora Caicedo tiene que venir aquí”, afirmó.



