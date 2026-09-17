Correa cuestiona destrucción de embarcaciones pesqueras por fuerzas de EE. UU. y exige pruebas

El expresidente Rafael Correa cuestionó las operaciones de fuerzas de Estados Unidos que han terminado con la destrucción de embarcaciones pesqueras y sostuvo que estas acciones no estarían justificadas únicamente por sospechas de narcotráfico o tráfico de combustible.





“Si son barcos sospechosos, captúrenlos, juzguen a los tripulantes, demuestren las pruebas que tenían drogas”, afirmó Correa durante una entrevista.





El exmandatario también cuestionó que se mencione el tráfico de combustible como motivo para intervenir estas embarcaciones y aseguró que el procedimiento debería respetar el debido proceso.





“Capturan al barco, lo revientan, desaparecen nuestros pescadores y, si tienen suerte, alguno regresa”, manifestó.





Correa sostuvo además que Ecuador debe defender a sus ciudadanos incluso cuando existan sospechas de actividades ilícitas y señaló que no todos los pescadores involucrados en estas operaciones necesariamente son responsables de delitos.





También acusó al Gobierno de Daniel Noboa de mantener una “doble moral” frente al narcotráfico y cuestionó cuándo se actuaría de la misma manera contra cargueros bananeros en los que, según afirmó, también se transporta droga.





Finalmente, insistió en que la lucha contra el narcotráfico debe realizarse respetando el debido proceso y rechazó la destrucción de embarcaciones sin que, según sostuvo, se presenten públicamente las pruebas que justificarían esas acciones.



