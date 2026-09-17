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Mishel Mancheno evita pronunciarse sobre eliminación de salas anticorrupción y apela a la independencia de funciones

La presidenta de la Asamblea Nacional indicó que, a título personal, entiende que los casos ya no estarán concentrados en un grupo reducido de jueces y pidió vigilancia ciudadana sobre su actuación.

Redacción de Ecuadorinmediato
Mishel Mancheno

La presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, evitó emitir un pronunciamiento formal del Legislativo sobre la eliminación de las salas especializadas anticorrupción y señaló que corresponde respetar la independencia de funciones.


“Mal hago yo en pronunciarme sobre otro poder en el que no estoy yo sentada ahí. Yo respondo por la Asamblea Nacional y respondo por la gestión de este poder”, afirmó.


Mancheno aclaró que, desde su perspectiva personal, el cambio no implica una falta de confianza en los demás jueces. Según explicó, los casos ya no recaerían únicamente en “5, 6, 7 jueces”, sino que serían conocidos por un número más amplio de magistrados.


También sostuvo que la ciudadanía debe mantenerse vigilante para que los jueces actúen con probidad, respeten las normas y resuelvan conforme a la ley.


La titular de la Asamblea añadió que la confianza en la justicia también dependerá del seguimiento ciudadano a las actuaciones de los jueces y de que se exija el cumplimiento de sus responsabilidades.


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