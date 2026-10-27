Progen presenta chats con Arturo Félix Wong e Inés Manzano en el juicio con Celec en Estados Unidos

Progen presentó nuevas conversaciones de su principal, John Manning, con Arturo Félix Wong e Inés Manzano, entonces ministros de Gobierno y de Energía, respectivamente, dentro del juicio que mantiene con Celec en una corte de Florida, Estados Unidos.





De acuerdo con el reportaje, los intercambios entre octubre y diciembre de 2024 muestran que Félix Wong solicitó información sobre el embarque de los equipos desde Texas. La documentación también incluye registros de llamadas de hasta ocho minutos.





«¿Tienes el BL de esta carga? Ernesto se pondrá en contacto contigo», escribió Félix Wong. Manning respondió que la empresa transportista podía proporcionar el documento y ofreció conversar para plantear «soluciones inmediatas».





En otros mensajes, el principal de Progen atribuyó los retrasos a dificultades que, según él, no fueron causadas por la compañía. Mencionó una espera de aproximadamente 33 días para obtener una copia oficial de los contratos y pidió que se realizaran pagos para preparar las unidades destinadas al envío.





La documentación también recoge un reclamo de Manzano por la entrega de las turbinas. La ministra recordó a Manning que Ecuador había pagado USD 60 millones.





«Si retrasa la entrega de turbinas enfrentará un grave incumplimiento. Hablaré con el embajador de Estados Unidos debido a su comportamiento como contratista para Ecuador», expresó Manzano en el mensaje citado.





Manning respondió que Progen había gastado el doble de lo recibido de Celec y sostuvo que parte de esos recursos se comprometieron «de buena fe, incluso antes de tener un contrato legal».





Mientras se producían estas conversaciones, Progen embarcaba hacia Ecuador equipos antiguos que había vendido como nuevos.