Alianza por los Derechos Humanos denuncia la criminalización de 336 personas defensoras en Ecuador desde 2024

La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador denunció que 336 personas defensoras de derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza han sido criminalizadas entre enero de 2024 y octubre de 2026. El registro comprende a 86 mujeres y 250 hombres.





La organización identificó estas situaciones en una muestra de 30 casos emblemáticos. Aclaró que cada caso puede involucrar a varias personas y sostuvo que una misma persona puede enfrentar hasta nueve juicios.





Del total, 136 corresponden a personas que defienden sus territorios frente a actividades mineras, entre ellas integrantes de las comunidades campesinas de Palo Quemado y Las Naves.





Otras 79 son líderes sociales, personas defensoras de la naturaleza y redes de apoyo de pueblos y nacionalidades, en contextos de protesta social e iniciativas de revocatoria del mandato. En este grupo, la Alianza incluyó bloqueos de cuentas de dirigentes y organizaciones como UNORCAC, PAKKIRU, UDAPT, Fundación Pachamama y Alianza Ceibo.





El registro también identifica a 54 personas indígenas y campesinas que, según la organización, han sido criminalizadas por defender sus territorios ancestrales. Entre los ejemplos menciona a la Comunidad Kichwa Ancestral Tzawata-Ila-Chukapi y a su presidente, Kambak Alvarado, por los juicios que enfrentan en el conflicto territorial con la empresa Terraturismo.





Además, la Alianza contabilizó a 46 personas defensoras indígenas, principalmente dirigentes, vinculadas a procesos por acciones de protesta social. Citó el caso de Gregorio Aguinda, a quien describe como criminalizado por terrorismo durante el paro nacional de 2025 y que actualmente enfrenta un juicio por presunto ataque o resistencia.





La publicación incluye a ocho integrantes de Yasunidos sancionados, según la información presentada, con una multa de USD 18.000 por una diferencia contable de USD 0,39.





Las 13 personas restantes corresponden a situaciones relacionadas con derechos digitales, conflictos urbanos y defensa frente al extractivismo petrolero, entre otros ámbitos.