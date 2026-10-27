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Judicatura destituye a tres jueces que revocaron la prisión preventiva en el caso Goleada

Silvana Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez permanecían suspendidos desde julio. El Pleno aprobó su destitución con cinco votos.

Redacción de Ecuadorinmediato
Consejo de la Judicatura

El Consejo de la Judicatura destituyó este martes 27 de octubre a Silvana Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez, tras acoger por unanimidad los informes jurídicos y disciplinarios sobre sus actuaciones en el caso Goleada.


Los magistrados integraron el tribunal que, el 2 de abril, revocó la prisión preventiva de Aquiles Alvarez y otros procesados y dispuso medidas cautelares alternativas. Los jueces defendieron su decisión al sostener que no existían suficientes elementos de convicción sobre delincuencia organizada.


El procedimiento disciplinario se tramitó por error inexcusable. Los tres permanecían suspendidos desde el 27 de julio, sin remuneración.


Antes de la votación, el vocal Damián Larco sostuvo que la Judicatura tiene prohibido revisar el contenido de las sentencias. Explicó que la sanción administrativa responde a una declaración de error inexcusable de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia.


Según Larco, los jueces excedieron sus competencias al resolver la apelación de la prisión preventiva. 

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