Pleno de la Asamblea aprueba informe sobre presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes y prefectos

La Asamblea Nacional aprobó este martes 27 de octubre el informe de fiscalización sobre presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de autoridades seccionales. La resolución obtuvo 83 votos afirmativos, 64 negativos y una abstención.





El documento de la Comisión de Gobiernos Autónomos comprende 251 expedientes individuales de alcaldes, prefectos, subrogantes y reemplazos temporales. El análisis clasificó 41 expedientes en alerta roja, 54 en naranja, 90 en verde y 66 sin alerta o sujetos a comprobación de registros.





Según las conclusiones de la comisión, los 95 expedientes en rojo y naranja presentan situaciones como variaciones patrimoniales que exceden la capacidad salarial, investigaciones penales o incumplimientos de declaraciones tributarias.





El informe plantea remitir esos expedientes a los organismos competentes para que evalúen las investigaciones correspondientes. También solicita análisis de inteligencia financiera y rastreo de activos a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), exámenes especiales a la Contraloría y verificaciones tributarias al Servicio de Rentas Internas (SRI).





Para los 90 expedientes en alerta verde, el documento establece controles preventivos de la Contraloría y notificaciones a los servidores públicos para que puedan aclarar o subsanar inconsistencias. Esta categoría no será remitida a Fiscalía ni a la UAFE.





La clasificación constituye un mecanismo de alertas y no una determinación de responsabilidades administrativas, civiles o penales.

El documento contempla que sean públicos la metodología, las cifras agregadas, las conclusiones y las recomendaciones. El anexo que relaciona las claves de los expedientes con las identidades de las autoridades mantendrá su carácter reservado y será entregado únicamente a las instituciones competentes.