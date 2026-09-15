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Productores de Los Ríos piden atención urgente por afectaciones de lluvias e inundaciones

Asopracort solicitó a las autoridades una visita a las zonas agrícolas afectadas y pidió verificar las pérdidas en cultivos de maíz, arroz y soya.

Redacción de Ecuadorinmediato
Agricultures en Los Ríos

La Asociación de Productores de Ciclo Corto (Asopracort) solicitó al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y al Viceministerio de Desarrollo Productivo Agropecuario una visita urgente a las zonas agrícolas afectadas por las lluvias e inundaciones en Los Ríos.


La organización pidió que las autoridades recorran especialmente los cantones Babahoyo, Buena Fe y Valencia, además de sectores rurales aledaños, para constatar la magnitud de los daños.


Según el comunicado, las afectaciones se concentran en cultivos de maíz, arroz y soya. Asopracort pidió que, tras la verificación en territorio, se establezcan acciones de atención y recuperación para los productores.


La asociación sostuvo que los agricultores requieren respuestas ante las pérdidas registradas y pidió que las autoridades conozcan directamente la situación de las comunidades afectadas.


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