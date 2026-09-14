Pacientes renales denuncian suspensión de tratamientos de diálisis en Los Ríos y Azuay

El Frente de Pacientes Renales del Ecuador denunció la suspensión de tratamientos de diálisis en unidades privadas de Los Ríos y Azuay, además de problemas reportados por pacientes en Guayas.





La organización advirtió que la interrupción de las sesiones pone en riesgo la salud de quienes dependen de este tratamiento y responsabilizó a las clínicas prestadoras, al Ministerio de Salud Pública y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por posibles complicaciones médicas, hospitalizaciones, agravamiento clínico o fallecimientos derivados de la suspensión o retraso de las terapias.





El Frente señaló que algunas clínicas han atribuido los problemas a dificultades económicas, falta de liquidez y retrasos en pagos, mientras continúan solicitando renovaciones contractuales para prestar el servicio.





También cuestionó que todavía no se haya habilitado una plataforma oficial anunciada por el Ministerio de Salud para recibir denuncias de pacientes sobre suspensión de tratamientos, falta de insumos y otras afectaciones.





La organización solicitó una audiencia urgente con el ministro de Salud, Juan Aveiga, y con el presidente del Consejo Directivo del IESS, Bernardo Cordovez, para abordar la situación y exigir medidas que garanticen la continuidad de los tratamientos.





Además, anunció que mantendrá su estado de protesta permanente y retomará movilizaciones y plantones hasta obtener respuestas de las autoridades.



