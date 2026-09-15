Volver a la portada
Actualidad

Paramédico y conductor de ambulancia fueron asesinados en Manabí

Las víctimas regresaban hacia Jama después de cumplir un traslado médico en Bahía de Caráquez.

Redacción de Ecuadorinmediato
Conductor y paramédico de una ambulancia

Dos trabajadores de salud fueron asesinados la tarde del lunes 14 de septiembre mientras se movilizaban en una ambulancia por la vía Canoa–Jama, en Manabí.


El hecho ocurrió en el sector Río Muchacho. La alerta ingresó al ECU 911 cerca de las 18:45 y, al llegar al sitio, se confirmó la muerte de Yandri Calderón y Nolger Zambrano.


De manera preliminar, se conoció que ambos retornaban a Jama luego de trasladar a una persona herida en un siniestro de tránsito hasta Bahía de Caráquez.


Durante el trayecto, hombres armados atacaron la ambulancia y dispararon contra sus ocupantes. Los cuerpos quedaron dentro del vehículo.


Personal policial acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer el doble crimen.

Ecuadorinmediato
Ecuadorinmediato
@ecuainm_oficial
·

‼️#URGENTE Un paramédico y el conductor de una ambulancia fueron asesinados a tiros este lunes 14 de septiembre en la vía Canoa–Jama, a la altura del sector Río Muchacho, en Manabí. De acuerdo al ECU 911, la alerta por el doble crimen fue recibida alrededor de las 18:45. Las Show more

Ecuavisa Noticias
Ecuavisa Noticias
@EcuavisaInforma

📲 ecuavisa.digital/46lnPtV | #Manabí 🚨 El doble crimen ocurrió en la vía Canoa–Jama. Las víctimas habían trasladado a un herido en un siniestro de tránsito.

Image
Reply
Read 1 reply


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Organizaciones indígenas y antimineras convocan movilizaciones contra la reapertura del catastro mineroActualidad
15 sep 2026

Organizaciones indígenas y antimineras convocan movilizaciones contra la reapertura del catastro minero

La carta plantea asambleas comunitarias, acciones legales, consultas, veedurías y movilizaciones, además de exigir el cierre del catastro y la suspensión de concesiones.

Leer más
CNE mantiene prohibición de fotografiar el voto para las elecciones del 29 de noviembreActualidad
15 sep 2026

CNE mantiene prohibición de fotografiar el voto para las elecciones del 29 de noviembre

El organismo informó que más de 20.400 candidaturas ya fueron calificadas y que 88 de las 96 impugnaciones presentadas han sido resueltas.

Leer más
Distribuidores de combustibles anuncian plantón nacional para el 6 de octubreActualidad
15 sep 2026

Distribuidores de combustibles anuncian plantón nacional para el 6 de octubre

Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, cuestionó la falta de compensaciones para el sector y afirmó que ya no pueden participar en licitaciones para abastecer a crédito a los GAD.

Leer más