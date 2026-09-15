Paramédico y conductor de ambulancia fueron asesinados en Manabí

Dos trabajadores de salud fueron asesinados la tarde del lunes 14 de septiembre mientras se movilizaban en una ambulancia por la vía Canoa–Jama, en Manabí.





El hecho ocurrió en el sector Río Muchacho. La alerta ingresó al ECU 911 cerca de las 18:45 y, al llegar al sitio, se confirmó la muerte de Yandri Calderón y Nolger Zambrano.





De manera preliminar, se conoció que ambos retornaban a Jama luego de trasladar a una persona herida en un siniestro de tránsito hasta Bahía de Caráquez.





Durante el trayecto, hombres armados atacaron la ambulancia y dispararon contra sus ocupantes. Los cuerpos quedaron dentro del vehículo.





Personal policial acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer el doble crimen.



