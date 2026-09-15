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Inamhi prevé lluvias más frecuentes en el Litoral durante las próximas semanas

El instituto señaló que las precipitaciones aumentarán progresivamente y que los eventos de mayor intensidad se esperan hacia noviembre y diciembre de 2026.

Redacción de Ecuadorinmediato
Fenómeno de El Niño

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que la región Litoral comenzó a ingresar en una etapa inicial de transición y acoplamiento atmosférico, asociada a las condiciones cálidas presentes en el Pacífico.


Como consecuencia, las lluvias empezarán a presentarse con mayor frecuencia durante las próximas semanas y se mantendrán en octubre, con intensidades variables y presencia en distintos sectores de la Costa.


Según el escenario previsto, las precipitaciones de mayor intensidad y frecuencia vinculadas al fenómeno de El Niño se desarrollarían conforme se acerquen noviembre y diciembre de 2026.


El Inamhi agregó que estas condiciones se extenderían durante los primeros meses de 2027 y señaló que mantendrá el monitoreo de la evolución atmosférica.


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