Inamhi prevé lluvias más frecuentes en el Litoral durante las próximas semanas
El instituto señaló que las precipitaciones aumentarán progresivamente y que los eventos de mayor intensidad se esperan hacia noviembre y diciembre de 2026.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que la región Litoral comenzó a ingresar en una etapa inicial de transición y acoplamiento atmosférico, asociada a las condiciones cálidas presentes en el Pacífico.
Como consecuencia, las lluvias empezarán a presentarse con mayor frecuencia durante las próximas semanas y se mantendrán en octubre, con intensidades variables y presencia en distintos sectores de la Costa.
Según el escenario previsto, las precipitaciones de mayor intensidad y frecuencia vinculadas al fenómeno de El Niño se desarrollarían conforme se acerquen noviembre y diciembre de 2026.
El Inamhi agregó que estas condiciones se extenderían durante los primeros meses de 2027 y señaló que mantendrá el monitoreo de la evolución atmosférica.