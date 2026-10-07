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Productores de arroz afirman que el alza de precios no llega al agricultor

Asopracort sostiene que Ecuador produce 900 mil toneladas de arroz pilado al año, frente a un consumo nacional de 740 mil toneladas.

Redacción de Ecuadorinmediato
sector arrocero

La Asociación de Productores de Ciclo Corto (Asopracort) afirmó que las piladoras compraron la cosecha a precios bajos y que el incremento que actualmente paga el consumidor no está llegando a los agricultores.


En un comunicado, la organización pidió al Gobierno acciones urgentes para controlar los precios del arroz y la especulación en los mercados, ante el encarecimiento de la libra en mercados, supermercados y tiendas del país.


El gremio sostuvo que durante 2025 y hasta inicios de septiembre de 2026 los productores enfrentaron bajos precios por la saca de arroz. Atribuyó esa situación al excedente acumulado en bodegas y silos de la industria, así como entre comerciantes y mercados.


Asopracort aseguró que la siembra y la cosecha se realizan todos los meses del año y que no han tenido suspensiones ni paralizaciones. Añadió que los productores han entregado el arroz a la industria ecuatoriana para su procesamiento y comercialización.


La asociación también informó que la industria arrocera del país tiene capacidad para almacenar 600 mil toneladas.


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