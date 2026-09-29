Procuraduría presenta nueva acusación particular contra nueve procesados en el caso Apagón





La Procuraduría General del Estado informó que presentó una nueva acusación particular contra nueve personas vinculadas al caso Apagón, relacionado con la contratación emergente de generación eléctrica para las centrales Salitral y Quevedo.





La nueva acusación fue presentada el 25 de septiembre y se suma a otra formulada previamente contra 21 procesados, que ya fue admitida por la Sala de la Corte Nacional de Justicia. Con ello, las acusaciones particulares de la Procuraduría abarcan a 30 personas.





El caso Apagón investiga un presunto peculado en los contratos suscritos por Celec con Progen Industries durante la crisis eléctrica de 2024. Los proyectos contemplaban la instalación de generación termoeléctrica en Salitral, por USD 99,4 millones, y en Quevedo, por USD 49,7 millones. La Fiscalía sostiene que se pagó un anticipo de alrededor de USD 104,37 millones y que los generadores entregados no habrían cumplido con las condiciones contractuales ni entrado en operación.





La Procuraduría señaló que continuará interviniendo en el proceso penal y buscará una eventual reparación integral a favor del Estado.







