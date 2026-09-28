CNE publica listado oficial de 65 candidatos para integrar el CPCCS en 2027

El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó este 28 de septiembre el listado oficial de 65 candidaturas para la elección de consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el periodo 2027-2031.





La elección se realizará el 29 de noviembre de 2026. Los votantes escogerán a siete integrantes: tres de la lista de mujeres, tres de la lista de hombres y uno de la lista correspondiente a pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior.





La nómina oficial incluye 26 candidatas mujeres y 38 candidatos hombres. En la tercera lista consta una sola candidata: Martha Susana Toapanta Cuascota.





Los 65 nombres formarán parte de la papeleta para la elección del nuevo CPCCS.



