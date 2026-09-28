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CNE publica listado oficial de 65 candidatos para integrar el CPCCS en 2027

La nómina está conformada por 26 mujeres, 38 hombres y una candidata de la lista de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior.

Redacción de Ecuadorinmediato
CPCCS

El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó este 28 de septiembre el listado oficial de 65 candidaturas para la elección de consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el periodo 2027-2031.


La elección se realizará el 29 de noviembre de 2026. Los votantes escogerán a siete integrantes: tres de la lista de mujeres, tres de la lista de hombres y uno de la lista correspondiente a pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior.


La nómina oficial incluye 26 candidatas mujeres y 38 candidatos hombres. En la tercera lista consta una sola candidata: Martha Susana Toapanta Cuascota.


Los 65 nombres formarán parte de la papeleta para la elección del nuevo CPCCS.


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