Presunto audio filtrado revelaría presiones a jueces dentro del caso Grillete

La grabación habría sido registrada durante el receso de la audiencia de apelación del 16 de septiembre y recoge referencias a la forma en que debía continuar la diligencia y a la decisión que debía adoptar el tribunal sobre Aquiles Alvarez.





En la conversación también aparece el nombre de Moscoso, a quien fuentes citadas por la publicación identifican como un supuesto operador del Consejo de la Judicatura. El material incluye además referencias al estado físico de Alvarez mientras permanecía bajo custodia del SNAI.





Tras la difusión del audio, Fiorella Ycaza, esposa de Aquiles Alvarez, sostuvo que los hechos deben ser esclarecidos. “Siempre lo dijimos: esto es persecución. Hoy empiezan a salir a la luz hechos que merecen ser esclarecidos hasta las últimas consecuencias”, escribió.





César Poveda, miembro de la defensa de Aquiles Alvarez, también reaccionó y afirmó que el contenido evidenciaría presiones políticas sobre los magistrados. Además, calificó el proceso contra el alcalde de Guayaquil como una “persecución”.





Los jueces mencionados no habían respondido, hasta la publicación del material, a los pedidos de información sobre el contenido de la grabación.





El caso Grillete se originó luego de que, durante un allanamiento realizado en febrero de 2026, se determinara que Aquiles Alvarez no portaba el dispositivo de vigilancia electrónica dispuesto como medida cautelar dentro del caso Triple A. Por este hecho fue procesado por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y posteriormente condenado a tres años de prisión.

Fuente: La Defensa