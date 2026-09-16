Volver a la portada
Actualidad

Presidente Noboa decreta estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres cantones

El Decreto Ejecutivo 498 suspende la inviolabilidad de domicilio y correspondencia en las zonas incluidas y establece restricción de movilidad entre las 00h00 y 05h00 en El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí hasta el 30 de septiembre.

Redacción de Ecuadorinmediato
Estado de excepción

El presidente Daniel Noboa declaró un estado de excepción por grave conmoción interna durante 60 días en las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

La medida también se aplica en los cantones Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar; y La Maná, en Cotopaxi.


El Decreto Ejecutivo 498, suscrito este 15 de septiembre de 2026, dispone la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia en todas las jurisdicciones comprendidas en el estado de excepción.


La suspensión de la inviolabilidad de domicilio permitirá a Policía Nacional y Fuerzas Armadas ejecutar allanamientos inmediatos cuando existan indicios objetivos y razonables de presencia de integrantes de grupos armados organizados o estructuras de delincuencia organizada, así como de armas, municiones, explosivos, sustancias sujetas a fiscalización u otros objetos relacionados con posibles infracciones.


En el caso de la correspondencia, el decreto permite identificar, analizar y recopilar información considerada necesaria para prevenir o neutralizar amenazas vinculadas con las causas del estado de excepción. Cada intervención deberá contar con un informe motivado del órgano competente.


Restricción de movilidad en cuatro provincias

El decreto también suspende temporalmente la libertad de tránsito en El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, desde el 17 hasta el 30 de septiembre, entre las 00h00 y las 05h00.

Quedan exceptuados, entre otros, el personal de establecimientos y servicios de salud, fuerzas de seguridad, entidades complementarias de seguridad y servicios de gestión de riesgos, emergencias y desastres.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Marcha del Quinto Río vuelve a Cuenca con pedidos para cancelar concesiones minerasActualidad
16 sep 2026

Marcha del Quinto Río vuelve a Cuenca con pedidos para cancelar concesiones mineras

Comunidades y organizaciones sociales se movilizan en defensa del agua y los páramos. Entre sus exigencias constan retirar concesiones en zonas de recarga hídrica, cerrar y remediar Río Blanco y cumplir las consultas populares de Cuenca y Girón.

Leer más
Comisión de Garantías convocó a Mercedes Caicedo para tratar eliminación de la Unidad AnticorrupciónActualidad
16 sep 2026

Comisión de Garantías convocó a Mercedes Caicedo para tratar eliminación de la Unidad Anticorrupción

La presidenta del Consejo de la Judicatura deberá comparecer este jueves 17 de septiembre ante la comisión legislativa para exponer sobre la eliminación de la Unidad Especializada Anticorrupción.

Leer más
Detienen a ciudadano por presunta vinculación con incendio forestal en la avenida Simón BolívarActualidad
16 sep 2026

Detienen a ciudadano por presunta vinculación con incendio forestal en la avenida Simón Bolívar

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó que la aprehensión se produjo tras una alerta ciudadana. El sospechoso fue trasladado a la Unidad de Flagrancia y el caso quedó en manos de la Fiscalía.

Leer más