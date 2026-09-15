CNE mantiene prohibición de fotografiar el voto para las elecciones del 29 de noviembre

El Consejo Nacional Electoral (CNE) mantendrá para las elecciones seccionales del 29 de noviembre la prohibición de fotografiar el voto. El presidente del organismo, José Cabrera, afirmó que la resolución sobre esta medida continúa vigente.





Durante la instalación de la Mesa Nacional de Seguridad Electoral, Cabrera informó además que más de 20.400 candidaturas han sido calificadas hasta la mañana de este martes 15 de septiembre. También señaló que se han presentado 96 impugnaciones, de las cuales 88 ya fueron resueltas.





La Mesa Nacional de Seguridad coordinará acciones durante los simulacros electorales, el voto de personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada, voto en casa y la jornada de sufragio.





Para el proceso electoral, las Fuerzas Armadas dispondrán de 34.478 militares, mientras que la Policía Nacional movilizará a más de 57.000 uniformados. La institución policial trabajará en tareas preventivas, investigativas y de inteligencia, además de mantener el patrullaje habitual.





El CNE identificó también 257 recintos electorales en zonas con probabilidad de inundación y otros 111 en sectores con probabilidad de movimientos de tierra, como parte de las medidas preventivas frente al fenómeno de El Niño.





La Mesa Nacional de Seguridad trabajará en seis ejes: seguridad y orden público; gestión de riesgos y emergencias; salud y rescate; educación e infraestructura; sectores estratégicos; y justicia y control.



