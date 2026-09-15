Organizaciones indígenas y antimineras convocan movilizaciones contra la reapertura del catastro minero

Ecuarunari, FOIN, Pakkiru, OWAP y el Frente Nacional Antiminero difundieron un pronunciamiento en el que rechazan la reapertura del catastro minero y convocan a organizaciones sociales, pueblos, nacionalidades, juntas de agua, campesinos y ciudadanía a movilizarse.





El documento, fechado el 14 de septiembre de 2026, sostiene que la reapertura del catastro permitiría ampliar la minería metálica de mediana y gran escala y cuestiona que nuevos territorios puedan incorporarse a procesos de concesión.





Las organizaciones también se refieren a la prospección geofísica minera en la Cordillera Oriental. Afirman que estos trabajos buscan identificar posibles yacimientos en zonas de los Andes y la Amazonía y expresan preocupación por su desarrollo en territorios indígenas, campesinos y comunitarios.





Otro de los puntos centrales del pronunciamiento es la protección del agua. Los firmantes sostienen que páramos, bosques, nacientes, ríos y zonas de recarga hídrica podrían verse afectados por la expansión minera y llaman específicamente a juntas de agua potable y de riego a sumarse a las acciones.





El comunicado plantea la realización de asambleas comunitarias, resoluciones territoriales, medidas cautelares, acciones de protección, consultas populares, veedurías, movilizaciones y campañas de información.





También propone fortalecer alianzas entre sectores urbanos y rurales y articular procesos de defensa jurídica y política en cantones, parroquias, comunidades y provincias.





Entre sus principales pedidos constan el cierre del catastro minero, la suspensión del régimen de concesiones que consideran inconstitucional y la apertura de un debate nacional sobre el futuro de la actividad minera en Ecuador.





El texto también plantea priorizar alternativas como la producción campesina, la agroecología, el turismo comunitario, las economías populares y la protección de ecosistemas.



