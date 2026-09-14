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Presidente Noboa admite que varias obras previstas por su Gobierno recién empiezan a concretarse

El mandatario Daniel Noboa reconoció que varias de las principales obras previstas por su Gobierno recién empiezan a concretarse, casi tres años después del inicio de su gestión.

Redacción de Ecuadorinmediato
Daniel Noboa

El presidente Daniel Noboa reconoció que varias de las principales obras previstas por su Gobierno recién empiezan a concretarse, casi tres años después del inicio de su gestión.


Durante una entrevista, señaló que este año comenzaron las adjudicaciones de proyectos incluidos en su plan de trabajo. Entre ellos mencionó el Quinto Puente, un parque en Monte Sinaí, los hospitales de Cayambe y Santa Rosa, además de otros previstos en Rumiñahui y La Libertad.


También se refirió a la E25, la vía Montecristi-La Cadena y varios puentes en Manabí. Noboa indicó además que fue adjudicada la Universidad de Santo Domingo.


El mandatario atribuyó los tiempos de ejecución a procesos administrativos y al reajuste fiscal, y afirmó que ahora empiezan a verse “las adjudicaciones reales” y los inicios de construcción.


En otro momento de la entrevista, sostuvo que Ecuador ha recuperado parte de su economía y mencionó récords en ventas y depósitos bancarios, además de nuevos contratos laborales.


Consultado sobre por qué los ecuatorianos deberían seguir confiando en él, Noboa respondió que continuará enfrentando al crimen organizado y trabajando en la economía del país. “Soy el presidente que va a dar la pelea contra el crimen organizado y el que va a corregir la economía de este país para que hayan muchos años de bonanza”, afirmó.



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