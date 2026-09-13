CNT prevé firmar la próxima semana contrato con Dedalus para digitalizar 1.742 establecimientos de salud

El gerente general de CNT, Roberto Spina, informó que la próxima semana se prevé firmar el contrato con Dedalus, empresa adjudicada para implementar el sistema de digitalización de la red pública de salud.





Spina explicó que el proyecto contempla 1.742 establecimientos en las 24 provincias y que la conectividad avanzará de manera progresiva, empezando por los principales hospitales y ciudades. Según indicó, en tres años todos los establecimientos deberían estar conectados con los servicios integrados.





Durante la entrevista, señaló que el proceso comenzó a finales de julio y que la adjudicación se concretó en menos de dos meses. Atribuyó la rapidez del trámite al trabajo conjunto entre CNT, el Ministerio de Salud Pública y otras entidades del Gobierno.





Consultado sobre la selección de Dedalus, Spina afirmó que se presentaron tres opciones. Sin embargo, al ser preguntado por los nombres de los otros oferentes, respondió que no los recordaba en ese momento.





También indicó que la evaluación del sistema se realizó de manera conjunta con el Ministerio de Salud Pública y que el proyecto contempla la integración de agenda, atención médica y otros servicios.



