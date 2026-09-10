Presidente Daniel Noboa anuncia incorporación de Dedalus al sistema público de salud

El presidente Daniel Noboa anunció la incorporación de Dedalus al sistema público de salud de Ecuador. Según explicó, la plataforma será utilizada para la operación hospitalaria y permitirá conectar 1.742 centros de salud.





Noboa señaló que el sistema incluirá agendamiento de citas, un historial clínico unificado y herramientas para controlar el inventario de medicamentos, insumos y equipos médicos.





El mandatario afirmó que Dedalus es utilizado en países como Irlanda, Alemania, Francia y Reino Unido y sostuvo que su implementación busca mejorar la gestión del sistema sanitario.





En paralelo, la asambleísta Eliana Correa cuestionó la adjudicación de un contrato por USD 240,2 millones relacionado con esta plataforma. Correa señaló que el proceso tomó alrededor de 10 días y cuestionó que la empresa adjudicataria conste como cerrada.



