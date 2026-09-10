Estados Unidos restringe el ingreso a siete exfuncionarios ecuatorianos por casos de corrupción

Estados Unidos designó a siete exfuncionarios ecuatorianos por su participación en hechos que calificó como “corrupción significativa” vinculada a organizaciones terroristas extranjeras. Como consecuencia, ellos y sus familiares inmediatos no serán elegibles para ingresar a ese país.





La lista incluye a Pablo Ramírez, exdirector de la autoridad penitenciaria y procesado en el caso Metástasis; Wilman Terán, exjuez de la Corte Nacional de Justicia y sentenciado en ese mismo caso; y Ronaldo Guerrero, exjuez penal del Consejo de la Judicatura, también procesado por Metástasis.





También constan Pablo Muentes, exasambleísta condenado en el caso Purga; Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial del Guayas y procesada en ese caso; Johann Medina, exjuez penal de la Corte Provincial del Guayas, relacionado con los casos Purga y Metástasis; y Mayra Salazar, exfuncionaria de relaciones públicas de la Corte Provincial del Guayas y sentenciada en el caso Metástasis.





El Departamento de Estado señaló que varios de los exfuncionarios habrían aceptado sobornos o interferido en procesos judiciales para beneficiar a estructuras vinculadas con Los Choneros, Los Lobos, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.







