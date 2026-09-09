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Marco Rubio anuncia que Los Tiguerones serán declarados grupo terrorista por Estados Unidos

El secretario de Estado también informó sobre USD 55 millones en apoyo y nuevas embarcaciones para Ecuador.

Redacción de Ecuadorinmediato
Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció durante su visita a Ecuador que Los Tiguerones serán designados como grupo terrorista por el Gobierno estadounidense.


Rubio se reunió con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet, donde también abordaron temas de seguridad, minería ilegal, economía y cooperación bilateral.


Durante sus declaraciones, informó que solicitará al Congreso estadounidense USD 45 millones adicionales para acciones contra organizaciones criminales y otros USD 10 millones para combatir la minería ilegal.

También anunció la entrega de un buque de la Guardia Costera de Estados Unidos y de cinco interceptores adicionales en los próximos meses. Con estos equipos, indicó, se alcanzaría un total de 12 embarcaciones transferidas durante el último año.


Rubio señaló además que Estados Unidos ya ha tomado medidas similares contra otras organizaciones, entre ellas Los Choneros y Los Lobos.


Por su parte, el canciller Roberto Kury indicó que la relación entre Ecuador y Estados Unidos se trabaja en tres ejes: seguridad, economía y cooperación a largo plazo. También mencionó el intercambio de inteligencia y el fortalecimiento de capacidades frente al crimen organizado y el narcotráfico.

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