Presidencia registra 49,49% de desaprobación, según encuesta de Click Report

La encuesta de septiembre de Click Report muestra que el 49,49 % de los consultados desaprueba la gestión de la Presidencia, frente al 43,88 % que la aprueba. El 6,63 % no supo responder.





En la evaluación institucional, las Fuerzas Armadas alcanzan 75,98 % de aprobación y la Policía Nacional 69,49 %. En cambio, la Asamblea Nacional registra 64,06 % de desaprobación; el Sistema de Justicia, 63,18 %; el CNE, 62,50 %; el CPCCS, 61,73 %; y el IESS, 57,72 %.





En el balance ciudadano sobre la gestión de Daniel Noboa, el principal acierto percibido es la lucha contra la delincuencia, con 31,58 %; seguido del apoyo a jóvenes, con 16,07 %; y la lucha contra la corrupción, con 12,71 %. Entre los principales desaciertos aparecen el incremento de la inseguridad, con 25,58 %; el aumento de impuestos, con 12,70 %; y la falta de empleo, con 12,12 %.





La inseguridad aparece como el principal problema del país, con 33,13 %. Le siguen la crisis económica, con 15,32 %; el acceso a la salud, con 13,95 %; la falta de empleo, con 13,82 %; y la lucha contra la corrupción, con 13,81 %.





Sobre el estado de ánimo frente a la situación actual de Ecuador, el 62,19 % se ubica en categorías negativas: 21,54 % angustiado, 20,62 % preocupado, 14,86 % enfadado y 5,16 % pesimista. En contraste, el 37,81 % se ubica en categorías positivas: 14,93 % optimista, 8,83 % confiado, 7,95 % seguro y 6,11 % esperanzado.





Para los próximos seis meses, el 56,51 % considera que la situación de Ecuador estará peor y el 43,49 % cree que estará mejor. Respecto a su ciudad, el 56,83 % prevé una situación peor y el 43,17 % mejor; mientras que, en el ámbito personal, el 54,99 % espera estar mejor y el 45,01 % peor.



