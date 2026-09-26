Volver a la portada
Actualidad

Presidencia registra 49,49% de desaprobación, según encuesta de Click Report

El estudio de septiembre de 2026 ubica la aprobación de la gestión de la Presidencia en 43,88%. Fuerzas Armadas y Policía Nacional registran los mayores niveles de aprobación entre las instituciones evaluadas.

Redacción de Ecuadorinmediato
Noboa

La encuesta de septiembre de Click Report muestra que el 49,49 % de los consultados desaprueba la gestión de la Presidencia, frente al 43,88 % que la aprueba. El 6,63 % no supo responder.


En la evaluación institucional, las Fuerzas Armadas alcanzan 75,98 % de aprobación y la Policía Nacional 69,49 %. En cambio, la Asamblea Nacional registra 64,06 % de desaprobación; el Sistema de Justicia, 63,18 %; el CNE, 62,50 %; el CPCCS, 61,73 %; y el IESS, 57,72 %.


En el balance ciudadano sobre la gestión de Daniel Noboa, el principal acierto percibido es la lucha contra la delincuencia, con 31,58 %; seguido del apoyo a jóvenes, con 16,07 %; y la lucha contra la corrupción, con 12,71 %. Entre los principales desaciertos aparecen el incremento de la inseguridad, con 25,58 %; el aumento de impuestos, con 12,70 %; y la falta de empleo, con 12,12 %.


La inseguridad aparece como el principal problema del país, con 33,13 %. Le siguen la crisis económica, con 15,32 %; el acceso a la salud, con 13,95 %; la falta de empleo, con 13,82 %; y la lucha contra la corrupción, con 13,81 %.


Sobre el estado de ánimo frente a la situación actual de Ecuador, el 62,19 % se ubica en categorías negativas: 21,54 % angustiado, 20,62 % preocupado, 14,86 % enfadado y 5,16 % pesimista. En contraste, el 37,81 % se ubica en categorías positivas: 14,93 % optimista, 8,83 % confiado, 7,95 % seguro y 6,11 % esperanzado.


Para los próximos seis meses, el 56,51 % considera que la situación de Ecuador estará peor y el 43,49 % cree que estará mejor. Respecto a su ciudad, el 56,83 % prevé una situación peor y el 43,17 % mejor; mientras que, en el ámbito personal, el 54,99 % espera estar mejor y el 45,01 % peor.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Pabel Muñoz lidera en Quito y Cynthia Viteri en Guayaquil en encuesta para las alcaldías, según Click ReportActualidad
26 sep 2026

Pabel Muñoz lidera en Quito y Cynthia Viteri en Guayaquil en encuesta para las alcaldías, según Click Report

La medición de septiembre de 2026 ubica a Pabel Muñoz con 21,94 % en Quito, por delante de Jorge Yunda, con 17,44 %. En Guayaquil, Cynthia Viteri encabeza con 35,63 %, mientras Fiorella Ycaza registra 13,44 %.

Leer más
Cinco incendios forestales permanecen activos en EcuadorActualidad
26 sep 2026

Cinco incendios forestales permanecen activos en Ecuador

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó cinco incendios forestales activos y cuatro controlados a escala nacional, con corte a las 12:00 de este 26 de septiembre.

Leer más
Economía ecuatoriana creció 2,1 % en el segundo trimestre de 2026, según el Banco CentralActualidad
26 sep 2026

Economía ecuatoriana creció 2,1 % en el segundo trimestre de 2026, según el Banco Central

El crecimiento interanual estuvo impulsado principalmente por las actividades financieras y de seguros, el comercio y la manufactura. El consumo de los hogares y la inversión también registraron aumentos

Leer más