Economía ecuatoriana creció 2,1 % en el segundo trimestre de 2026, según el Banco Central

La economía ecuatoriana creció 2,1 % en el segundo trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, informó el Banco Central del Ecuador (BCE).





Quince de las veinte industrias registraron crecimiento interanual. Las actividades financieras y de seguros aumentaron 12,5 % y fueron las de mayor aporte al resultado. También destacaron la manufactura de productos no alimenticios, con 6,4 %, y la de productos alimenticios, con 3,4 %.





Desde el enfoque del gasto, el consumo de los hogares aumentó 3,5 %, mientras que la formación bruta de capital fijo, que refleja la inversión, creció 10 %.





Sin embargo, frente al primer trimestre de 2026, el PIB registró una disminución de 1,3 %, asociada principalmente a una caída de 4 % en la inversión y de 0,9 % en el consumo de los hogares. Las exportaciones, en cambio, aumentaron 0,7 %.





El BCE también informó que el Indicador Mensual de Actividad Económica del Ecuador (IMAEC) creció 7,9 % interanual en julio, principalmente por la recuperación de la actividad petrolera. El sector de petróleo y minas aumentó 102 %, mientras que la actividad no petrolera creció 3 %.





Entre enero y julio de 2026, la actividad económica acumuló un crecimiento de 2,9 %.



