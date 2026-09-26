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Pabel Muñoz lidera en Quito y Cynthia Viteri en Guayaquil en encuesta para las alcaldías, según Click Report

La medición de septiembre de 2026 ubica a Pabel Muñoz con 21,94 % en Quito, por delante de Jorge Yunda, con 17,44 %. En Guayaquil, Cynthia Viteri encabeza con 35,63 %, mientras Fiorella Ycaza registra 13,44 %.

Redacción de Ecuadorinmediato
Muñoz y Viteri

En Quito, Pabel Muñoz encabeza la simulación electoral para la Alcaldía con 21,94 %. En segundo lugar se ubica Jorge Yunda, con 17,44 %, mientras Wilson Merino alcanza 9,56 %. El voto nulo registra 27,18 % y el blanco 13,44 %.


En la capital, el 26,56 % de los consultados afirma que ya decidió por quién votar, mientras que el 73,44 % todavía no. Entre quienes expresaron una preferencia, el 46,88 % considera muy probable cambiar su decisión y el 21,25 % señala que podría hacerlo.


En Guayaquil, Cynthia Viteri lidera la medición con 35,63 %. Más atrás se ubica Fiorella Ycaza, con 13,44 %, mientras Andrés Roche registra 10,63 %. El voto nulo alcanza 26,25 % y el blanco 7,81 %.


En esta ciudad, el 51,88 % asegura haber decidido su voto y el 48,12 % todavía no. Sobre la firmeza de esa decisión, el 33,75 % señala que podría cambiarla y el 17,50 % considera muy probable hacerlo.


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