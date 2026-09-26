Cinco incendios forestales permanecen activos en Ecuador, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.





Los eventos se registran en Cuenca, sector Nulti, y Nabón, sector Cochapata, en Azuay; Guaranda, sector Ángel Polibio Chaves, en Bolívar; Loja, sector Sucre, en Loja; y Tulcán, sector Maldonado, en Carchi.





Además, otros cuatro incendios se encuentran controlados en Cuenca, sector Paccha; Riobamba, sector San Juan; Espejo, sector Goaltal; y Mejía, sector Alóag.





La institución informó que mantiene el monitoreo de las emergencias para coordinar la respuesta en las zonas afectadas.



