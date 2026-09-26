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Cinco incendios forestales permanecen activos en Ecuador

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó cinco incendios forestales activos y cuatro controlados a escala nacional, con corte a las 12:00 de este 26 de septiembre.

Redacción de Ecuadorinmediato
Incendios

Cinco incendios forestales permanecen activos en Ecuador, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.


Los eventos se registran en Cuenca, sector Nulti, y Nabón, sector Cochapata, en Azuay; Guaranda, sector Ángel Polibio Chaves, en Bolívar; Loja, sector Sucre, en Loja; y Tulcán, sector Maldonado, en Carchi.


Además, otros cuatro incendios se encuentran controlados en Cuenca, sector Paccha; Riobamba, sector San Juan; Espejo, sector Goaltal; y Mejía, sector Alóag.


La institución informó que mantiene el monitoreo de las emergencias para coordinar la respuesta en las zonas afectadas.


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