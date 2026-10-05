Prefectura del Azuay niega contrataciones directas con El Hierro y afirma que es proveedor desde al menos 2018

La Prefectura del Azuay respondió a información difundida en redes sociales sobre sus contrataciones con la empresa El Hierro. Mediante un comunicado, afirmó que los procesos cuestionados no fueron contrataciones directas ni estuvieron dirigidos a un proveedor.





La institución explicó que las adquisiciones se realizaron mediante subasta inversa electrónica a través del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). En estos procedimientos participaron varios proveedores habilitados para competir en la puja, sostuvo.





Añadió que el sistema de contratación pública determina al ganador de la puja y que, con base en ese resultado, la entidad realiza la adjudicación.





Sobre la relación comercial con El Hierro, la Prefectura afirmó que sus registros institucionales incluyen compras desde al menos 2018, antes de la actual administración.





La entidad aseguró que la documentación de estos procesos es pública y verificable. También pidió a la ciudadanía y a quienes difunden información contrastar los datos en fuentes oficiales antes de emitir conclusiones o replicar afirmaciones.



