Prefectura de Pichincha desvincula al responsable de recaudaciones tras denuncias sobre uso de cuentas particulares

La Prefectura de Pichincha anunció la desvinculación inmediata del responsable del área de recaudaciones, tras denuncias difundidas en redes sociales sobre un supuesto mecanismo de cobro que habría utilizado cuentas de personas particulares.





En un comunicado publicado este 30 de octubre, la institución informó que solicitó a la Contraloría General del Estado un examen especial al proceso de recaudación y coactivas. También activó mecanismos de auditoría interna y dispuso la conciliación inmediata de las cuentas recolectoras del Banco Central para verificar las recaudaciones diarias.





La Prefectura sostuvo que los cobros se realizan mediante los bancos Pichincha, Produbanco y Pacífico, además de la Red Facilito, con convenios y mecanismos de control vigentes.





La institución afirmó que al finalizar cada jornada se concilian los cobros efectuados a través de las entidades financieras para asegurar la trazabilidad de los recursos. También aseguró que las transacciones realizadas mediante el mecanismo denunciado están “debidamente legalizadas en las cuentas institucionales”.