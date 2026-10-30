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Petroecuador adjudica a Trafigura la venta de 1,33 millones de barriles de Fuel Oil No. 6

La empresa pública estima ingresos de USD 95,21 millones para el Estado. Las entregas se realizarán entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

Redacción de Ecuadorinmediato
Petroecuador

Petroecuador adjudicó a Trafigura Pte. Ltd. la venta para exportación de 1,33 millones de barriles de Fuel Oil No. 6, mediante un concurso público internacional realizado el 27 de octubre.


La adjudicación contempla un diferencial de menos USD 3,85 por barril respecto del marcador internacional Platts USGC HSFO. Según la petrolera estatal, la operación generaría ingresos estimados de USD 95,21 millones.


Las entregas del derivado se realizarán entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

El Fuel Oil No. 6 es un combustible pesado utilizado en procesos industriales de combustión y en el abastecimiento de embarcaciones de gran calado. Petroecuador informó que se elabora en la Refinería Esmeraldas mediante una mezcla de Fuel Oil base y diluyente.

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