Petroecuador adjudica a Trafigura la venta de 1,33 millones de barriles de Fuel Oil No. 6

Petroecuador adjudicó a Trafigura Pte. Ltd. la venta para exportación de 1,33 millones de barriles de Fuel Oil No. 6, mediante un concurso público internacional realizado el 27 de octubre.





La adjudicación contempla un diferencial de menos USD 3,85 por barril respecto del marcador internacional Platts USGC HSFO. Según la petrolera estatal, la operación generaría ingresos estimados de USD 95,21 millones.





Las entregas del derivado se realizarán entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

El Fuel Oil No. 6 es un combustible pesado utilizado en procesos industriales de combustión y en el abastecimiento de embarcaciones de gran calado. Petroecuador informó que se elabora en la Refinería Esmeraldas mediante una mezcla de Fuel Oil base y diluyente.