Cuatro días sin electricidad comprometen las exportaciones, advierte José Antonio Camposano

José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, advirtió que cuatro días sin electricidad, del 1 al 4 de noviembre, comprometen gravemente las exportaciones.





“Sin hielo ni material de empaque, y con toque de queda, operar se vuelve inviable”, afirmó en una publicación en X.





Camposano sostuvo que las exportaciones sostienen la economía, la dolarización y miles de empleos rurales. También alertó que esas fuentes de trabajo están amenazadas por el fenómeno de El Niño.