Cuatro días sin electricidad comprometen las exportaciones, advierte José Antonio Camposano
El presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura afirmó que la falta de hielo y material de empaque, junto con el toque de queda, vuelve inviable la operación.
José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, advirtió que cuatro días sin electricidad, del 1 al 4 de noviembre, comprometen gravemente las exportaciones.
“Sin hielo ni material de empaque, y con toque de queda, operar se vuelve inviable”, afirmó en una publicación en X.
Camposano sostuvo que las exportaciones sostienen la economía, la dolarización y miles de empleos rurales. También alertó que esas fuentes de trabajo están amenazadas por el fenómeno de El Niño.