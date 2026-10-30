Metrovía, Aerovía y terminales de Guayaquil tendrán estos horarios durante el toque de queda

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Guayaquil anunció que la Metrovía iniciará operaciones a las 06:00 y tendrá la última salida de sus troncales a las 21:00 durante el toque de queda. La Aerovía atenderá de 06:00 a 21:30.





La Terminal Terrestre de Guayaquil funcionará de 05:00 a 22:00 y la Terminal de Cargas y Encomiendas, de 06:00 a 22:00. Las terminales municipales de Pascuales y Costa atenderán de 06:00 a 21:00. El aeropuerto José Joaquín de Olmedo mantendrá sus operaciones.





La Terminal de Transferencia de Víveres abrirá a las 05:00 y permitirá el ingreso de vehículos introductores hasta las 23:00. Caraguay atenderá al sector minorista de 06:00 a 16:00 y al mayorista de 16:00 a 21:00, con ingreso de comerciantes mayoristas hasta las 23:00. Los mercados minoristas abrirán desde las 05:30 y el Matadero Municipal funcionará de 06:00 a 14:30.





El COE advirtió que los horarios nocturnos habituales de recolección de basura y barrido se verán afectados por las restricciones. En los mercados se establecerán rutas prioritarias de recolección a las 06:00, especialmente en Caraguay y la Terminal de Transferencia de Víveres.





Gestión de Riesgos, Bomberos, la Línea 181 y la ATM mantendrán atención para emergencias las 24 horas. Interagua también operará su centro de llamadas 134 de forma permanente.