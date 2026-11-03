Policía investiga muerte de un servidor en el Distrito La Delicia, en Quito

Un servidor policial técnico operativo fue encontrado sin vida en las habitaciones del Distrito de Policía La Delicia, en el norte de Quito, la mañana de este martes 3 de noviembre.





La Policía Nacional informó que, de manera preliminar, el hecho estaría relacionado con una presunta muerte autoinfligida. Las circunstancias se encuentran bajo investigación de las autoridades competentes.





Tras conocer el caso, se coordinó la intervención del ECU 911 y de unidades especializadas para activar los procedimientos correspondientes y preservar la escena. La institución expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y amigos del agente.