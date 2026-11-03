Fiorella Ycaza rechaza señalamientos contra su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil

Fiorella Ycaza, candidata a la Alcaldía de Guayaquil y esposa de Aquiles Alvarez, rechazó las insinuaciones difundidas sobre el financiamiento de su campaña. Afirmó que son falsas y que no corresponden a la realidad.





Ycaza sostuvo que su campaña es austera y está a la vista de la ciudadanía. Dijo que cuenta con equipos jurídico y electoral, y que presentará las declaraciones correspondientes con sus respaldos cuando llegue el momento.





La candidata afirmó que enfrenta una campaña de difamación en plena época electoral y cuestionó lo que describió como ataques contra quienes piensan distinto o no se alinean con el Gobierno. Añadió que no responderá a cada señalamiento y que continuará con su candidatura.





Ycaza también mencionó la situación de su familia: dijo que su esposo está privado de libertad, que sus hijos y otras personas que vivían en su hogar enfrentaron un desalojo y que pesa sobre ella un proceso que considera injusto.





Afirmó que busca continuar el proyecto que, según dijo, comenzó con Aquiles Alvarez, además de mejorar e innovar en la gestión municipal. También pidió a los guayaquileños mantener la esperanza y confiar en su propuesta.