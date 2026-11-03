Volver a la portada
Actualidad

Fiorella Ycaza rechaza señalamientos contra su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil

La candidata afirmó que las insinuaciones sobre el financiamiento de su campaña son falsas y dijo que presentará sus declaraciones con los respaldos correspondientes.

Redacción de Ecuadorinmediato
Fiorella ycaza

Fiorella Ycaza, candidata a la Alcaldía de Guayaquil y esposa de Aquiles Alvarez, rechazó las insinuaciones difundidas sobre el financiamiento de su campaña. Afirmó que son falsas y que no corresponden a la realidad.


Ycaza sostuvo que su campaña es austera y está a la vista de la ciudadanía. Dijo que cuenta con equipos jurídico y electoral, y que presentará las declaraciones correspondientes con sus respaldos cuando llegue el momento.


La candidata afirmó que enfrenta una campaña de difamación en plena época electoral y cuestionó lo que describió como ataques contra quienes piensan distinto o no se alinean con el Gobierno. Añadió que no responderá a cada señalamiento y que continuará con su candidatura.


Ycaza también mencionó la situación de su familia: dijo que su esposo está privado de libertad, que sus hijos y otras personas que vivían en su hogar enfrentaron un desalojo y que pesa sobre ella un proceso que considera injusto.


Afirmó que busca continuar el proyecto que, según dijo, comenzó con Aquiles Alvarez, además de mejorar e innovar en la gestión municipal. También pidió a los guayaquileños mantener la esperanza y confiar en su propuesta.

Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Policía investiga muerte de un servidor en el Distrito La Delicia, en QuitoActualidad
3 nov 2026

Policía investiga muerte de un servidor en el Distrito La Delicia, en Quito

El agente fue encontrado sin vida la mañana de este martes 3 de noviembre. La institución informó que las circunstancias están bajo investigación.

Leer más
Clases no presenciales en Guayaquil, Samborondón, Durán y Daule este miércolesActualidad
3 nov 2026

Clases no presenciales en Guayaquil, Samborondón, Durán y Daule este miércoles

Guayas registra 9.621 personas impactadas por el fenómeno de El Niño, dos fallecidos y daños en 1.544 viviendas.

Leer más
Un teniente de Policía murió durante una persecución en DauleActualidad
3 nov 2026

Un teniente de Policía murió durante una persecución en Daule

Joel Orlando Chiluisa recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento en la parroquia Laurel.

Leer más