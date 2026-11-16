BanEcuador prevé reprogramar deudas de entre 15.000 y 20.000 clientes afectados por El Niño

El presidente del directorio de BanEcuador, Eduardo Peña, estimó que entre 15.000 y 20.000 clientes solicitarán reprogramar sus deudas por las afectaciones del fenómeno de El Niño. Afirmó que el banco ya inició estos procesos en Guayas y Manabí y recibe solicitudes para acogerse a tres meses sin pago de capital ni intereses.





Peña explicó que los solicitantes deben ser clientes del banco y encontrarse en zonas afectadas. La entidad verificará las inundaciones o daños sufridos antes de reprogramar las obligaciones. También anticipó que podría habilitar atención los sábados para recibir los pedidos.





Tras los tres meses de suspensión de pagos, el banco prevé revisar los créditos vigentes de manera individual y aplicar nuevos períodos de gracia según cada caso.





Para los establecimientos turísticos afectados, Peña anunció que se prepara una línea de financiamiento de entre USD 20 millones y USD 50 millones. La propuesta contempla una tasa subvencionada del 5% y un período de gracia mínimo de seis meses, que podría extenderse hasta un año.





En el crédito productivo 7x7, informó que se han colocado USD 190 millones de un fondo de USD 200 millones, a siete años plazo y con una tasa anual del 7%. Añadió que se analiza un nuevo tramo de USD 100 millones, que podría atender a unos 10.000 clientes adicionales, aunque todavía está pendiente de definición.





Sobre el sector del transporte, Peña reportó USD 35,1 millones entregados mediante 1.599 operaciones en los productos Nuevo Transporte, BanTransporte Plus e Impulso Transporte. Pichincha concentró USD 9,7 millones en 401 operaciones.





Explicó que BanTransporte Plus incluye un componente de chatarrización con bonos de entre USD 5.000 y USD 20.000 que pueden utilizarse como entrada para una nueva unidad. El financiamiento tiene una tasa anual del 9,6%, hasta siete años plazo y seis meses de gracia. Entre los requisitos mencionó no mantener deudas vencidas en el sistema financiero.





La entidad también mantiene conversaciones para financiar 30 taxis eléctricos vinculados a dos centros comerciales de Guayaquil y trabaja en una iniciativa para vehículos híbridos destinados al servicio de taxis del aeropuerto de Quito.





En transición energética, Peña reconoció que las colocaciones superan los USD 2 millones, por debajo de los USD 10 millones que esperaba. Dijo que se revisa la tasa, que estaba en el 12%.





Para pequeñas y medianas empresas, reportó USD 313 millones colocados en 3.001 operaciones, con una tasa del 9,6%. En Emprende Violeta, dirigido a mujeres, afirmó que se ha atendido a más de 11.000 clientas y que comenzó un nuevo tramo de USD 100 millones, con el que prevé llegar a unas 25.000 mujeres adicionales. Este crédito ofrece montos de USD 500 a USD 5.000, hasta cinco años plazo y una tasa anual del 9,8%.





En los resultados generales, BanEcuador registró USD 38,16 millones de utilidad hasta octubre de 2026, frente a USD 23,38 millones durante 2025. La morosidad pasó del 23,84% en 2024 al 13,90% en 2026, de acuerdo con las cifras presentadas por Peña.





Las colocaciones alcanzaron USD 597,5 millones en los primeros diez meses del año. El funcionario proyectó cerrar 2026 con entre USD 700 millones y USD 720 millones en créditos y alrededor de USD 50 millones de utilidad. Para 2027 estimó colocaciones por USD 800 millones, aunque advirtió que su proyección de ganancias depende de mantener el ritmo previo a las afectaciones por las lluvias.