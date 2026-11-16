Human Rights Watch reporta que 110 pescadores interceptados por Estados Unidos están libres y sin cargos

Human Rights Watch, HRW, informó que 110 de los 160 tripulantes interceptados por fuerzas militares de Estados Unidos entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre están en libertad y sin cargos. De ellos, 56 fueron liberados sin cargos por decisión judicial, 40 fueron absueltos y cuatro no fueron puestos a disposición de las autoridades ecuatorianas. Otros 50 siguen a la espera de juicio.









La organización sostuvo que militares estadounidenses interceptaron y destruyeron ocho embarcaciones pesqueras ecuatorianas, bajo el argumento de que funcionaban como estaciones flotantes de abastecimiento de combustible para lanchas utilizadas en el narcotráfico. Devolvieron a 146 tripulantes a Ecuador, donde las autoridades acusaron a 90 de asociación ilícita.









HRW destacó una sentencia del 29 de octubre en la que un juez de Manta absolvió a ocho pescadores de la embarcación Don Rufo. De acuerdo con la organización, los testimonios de la Fiscalía y las declaraciones de policías y militares ecuatorianos confirmaron que no se habían encontrado objetos ilícitos en poder de los pescadores ni se conocían investigaciones previas que los vincularan con el crimen organizado.

El juez sostuvo que la acusación se construyó como una “cadena de presunciones sucesivas”, llamó la atención al fiscal por impulsar un caso sin sustento y dispuso su cierre, detalló HRW.









La organización también mencionó una decisión del 7 de octubre que absolvió a 32 tripulantes de las embarcaciones Conquista II y María Candelaria. En ese caso, la jueza concluyó que no existían pruebas para respaldar la acusación de asociación ilícita y llamó la atención a los fiscales por impulsar el proceso sin evidencias mínimas.









HRW cuestionó que Ecuador y Estados Unidos no hayan hecho pública la base legal del operativo, los criterios para interceptar y destruir las embarcaciones ni las pruebas que supuestamente las vinculaban con el narcotráfico.









La organización pidió al Congreso de Estados Unidos garantizar la supervisión de estas operaciones de seguridad en Ecuador y sus alrededores. También denunció que, en el marco de estas y otras operaciones, personas han sido detenidas sin evidencias y, en algunos casos, torturadas por personal ecuatoriano.