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Pleno del TCE niega recurso de Jaime Estrada y mantiene rechazo a su candidatura en Manabí

El Tribunal Contencioso Electoral ratificó la decisión del CNE que negó la calificación de Jaime David Estrada Medranda como candidato a prefecto de Manabí por Sí Podemos, Lista 72

Redacción de Ecuadorinmediato
Jaime Estrada


El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por Jaime Edulfo Estrada Bonilla y Jaime David Estrada Medranda contra la resolución que dejó fuera la candidatura a la Prefectura de Manabí.


La sentencia fue emitida este 22 de septiembre dentro de la causa 357-2026-TCE y mantiene la decisión adoptada previamente por el Consejo Nacional Electoral.


El CNE había negado la calificación al considerar que Estrada no presentó una nueva acta de aceptación después de ser nuevamente postulado como candidato.


Tras esa resolución, Estrada acudió al TCE para impugnar la decisión. La causa fue admitida a trámite y la ejecución de lo resuelto por el CNE quedó suspendida mientras se analizaba el recurso.


Finalmente, el Pleno del TCE negó la impugnación y mantuvo la negativa a la calificación de Jaime Estrada como candidato a prefecto de Manabí.


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