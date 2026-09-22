Pedido para revisar gestión de Pabel Muñoz por incendios no alcanzó los votos en el Pleno de la Asamblea

El Pleno de la Asamblea Nacional no aprobó el cambio del orden del día planteado por la legisladora Inés Alarcón, de ADN, para abrir un proceso de fiscalización sobre la actuación del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, frente a los incendios forestales registrados en la capital.





La propuesta obtuvo 75 votos afirmativos, dos menos de los 77 necesarios para ser incorporada al orden del día. También se registraron 60 votos negativos y ocho abstenciones.





Alarcón sostuvo que la Asamblea debía revisar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa de gestión de riesgos, especialmente en prevención, mitigación y respuesta frente a incendios. Además, cuestionó las acciones ejecutadas por la administración municipal y recordó que Muñoz preside el Comité de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano.





Durante su intervención, la legisladora reconoció el trabajo de Bomberos, Fuerzas Armadas, Policía, comuneros y ciudadanos que participaron en la atención de las emergencias, pero insistió en que debía evaluarse qué medidas preventivas adoptó el Municipio.





Por su parte, la bancada de Revolución Ciudadana rechazó la iniciativa y sostuvo que los gobiernos autónomos descentralizados tienen autonomía política, administrativa y financiera.

El bloque acusó a ADN de intentar utilizar los incendios para impulsar una fiscalización contra el Municipio de Quito y cuestionó que la Asamblea pretenda extender sus atribuciones hacia alcaldes y prefectos.

Mientras Revolución Ciudadana sostuvo que la fiscalización de la gestión municipal corresponde al Concejo Metropolitano, Alarcón defendió que la Asamblea debe verificar el cumplimiento de las leyes que aprueba.





Al no alcanzar los 77 votos necesarios, la propuesta quedó fuera del orden del día y no se abrió el proceso de fiscalización planteado por la legisladora.







