Gobierno y sector industrial acuerdan reducir consumo eléctrico en 185 empresas
La medida se aplicará una jornada a la semana a empresas de Alto Voltaje 1 y 2 y busca disminuir aproximadamente 1.000 MWh de consumo diario. El Ministerio de Ambiente y Energía aseguró que no se prevén desconexiones para hogares y comercios.
El Gobierno informó que 185 empresas clasificadas en los segmentos de Alto Voltaje 1 (AV1) y Alto Voltaje 2 (AV2) aplicarán una reducción temporal de su consumo eléctrico durante una jornada a la semana.
La medida forma parte de una planificación para disminuir la demanda del Sistema Nacional Interconectado y prevé reducir aproximadamente 1 GWh, equivalente a 1.000 MWh, de consumo de energía al día.
Según el Ministerio de Ambiente y Energía, los grandes consumidores podrán optar por reducir carga, utilizar autogeneración o reorganizar sus procesos productivos, dependiendo de sus condiciones técnicas.
La medida será temporal y se mantendrá mientras las condiciones operativas y energéticas del sistema lo requieran. Además, autoridades y empresas distribuidoras continuarán reuniéndose con cámaras y gremios industriales para definir los mecanismos de aplicación.
El Ministerio precisó que la disposición está dirigida exclusivamente al sector industrial y aseguró que no se contemplan desconexiones para hogares ni comercios.