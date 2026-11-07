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Pleno de la Asamblea aprueba reforma al Cootad que limita a 90 días las ausencias de autoridades locales

El proyecto también fija una jornada de 40 horas semanales para concejales y consejeros, y obliga a transmitir en vivo las sesiones de los órganos legislativos locales

Redacción de Ecuadorinmediato
Reformas al Cootad

La Asamblea Nacional aprobó este viernes 6 de noviembre de 2026 las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con 83 votos a favor, 59 en contra y dos abstenciones. El texto unifica 14 iniciativas legislativas.


La reforma establece que las ausencias temporales de gobernadores regionales, prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales no podrán superar los 90 días continuos. Cumplido ese plazo, la ausencia será definitiva y se aplicarán las reglas de sucesión. La participación virtual no interrumpirá el conteo.


Para concejales y consejeros, el proyecto incorpora obligaciones de asistencia puntual, rendición de cuentas y cumplimiento de la jornada laboral. También mantiene el fuero de Corte Provincial. Los concejales podrán requerir documentación e información y extender su fiscalización a las empresas municipales.


El texto dispone la transmisión de las sesiones mediante plataformas digitales e incorpora la ventanilla electrónica. Además, contempla la venta directa de inmuebles municipales a arrendatarios y posesionarios de asentamientos humanos de hecho.


En seguridad, delimita responsabilidades de los gobiernos autónomos descentralizados en prevención de la violencia, diagnóstico de riesgos, planificación y coordinación entre instituciones. También incluye incentivos para la conectividad rural y simplifica trámites para desplegar redes de telecomunicaciones.


Otro cambio establece un plazo de 12 meses para emitir y notificar títulos de crédito por contribución especial de mejoras. Además, el proyecto contempla la remoción de alcaldes y prefectos que paralicen obras pendientes de administraciones anteriores.


El proyecto será remitido al presidente Daniel Noboa para su sanción. La aprobación legislativa todavía no implica su entrada en vigencia.


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