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El Niño alcanzaría su mayor calentamiento entre noviembre y diciembre

El Comité Erfen prevé lluvias superiores a lo normal en el Litoral y Galápagos durante noviembre. Para Ecuador evalúa un evento muy fuerte o extraordinario, comparable en intensidad con los de 1982–1983 y 1997–1998.

Redacción de Ecuadorinmediato
Fenómeno de El Niño

El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen) prevé que el calentamiento del Pacífico ecuatorial central alcance su máxima intensidad entre noviembre y diciembre de 2026. El fenómeno permanece activo y mantiene una amplia reserva de calor entre Galápagos y la costa continental ecuatoriana.


El comité evalúa que el evento 2026–2027 podría alcanzar en Ecuador una intensidad muy fuerte o extraordinaria, comparable con los episodios de 1982–1983 y 1997–1998. Esta valoración es una perspectiva y todavía no constituye una clasificación definitiva del fenómeno.


Los modelos prevén lluvias superiores a lo normal durante noviembre en todo el Litoral y Galápagos. La intensificación de las precipitaciones podría elevar el riesgo de inundaciones, especialmente en sectores con drenaje limitado.


El pronóstico hidrológico del 5 al 18 de noviembre contempla un aumento generalizado de los caudales del Litoral durante los primeros días, con mayor incidencia en las zonas interiores del centro y sur. Posteriormente, los caudales podrían estabilizarse, dependiendo de la evolución de las lluvias.


En la Sierra podrían aumentar los caudales de los ríos cercanos a las estribaciones de la cordillera Occidental, principalmente en Cañar y Azuay, además de Pichincha, Cotopaxi y Bolívar. En la Amazonía se esperan aumentos puntuales en ríos próximos a las estribaciones orientales.


El comité también identifica un riesgo para Guayaquil si coinciden lluvias intensas, niveles elevados del río Guayas y pleamares durante los aguajes, condiciones que podrían dificultar la evacuación de las aguas lluvias.


El calendario de mareas contempla aguajes del 9 al 12 de noviembre y del 8 al 11 de diciembre, y máximos aguajes del 25 al 28 de noviembre y del 23 al 26 de diciembre. Durante estos períodos, el comité recomienda seguir conjuntamente los pronósticos de lluvia y marea, además de los niveles del río Guayas.


Las condiciones cálidas también podrían modificar la distribución y disponibilidad de peces. El camarón pomada podría conservar rendimientos favorables, aunque la persistencia de temperaturas elevadas podría reducir sus capturas. Para la merluza se prevé una disponibilidad desfavorable en noviembre y el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca propuso una veda entre noviembre y diciembre.


El Erfen pidió a las autoridades reforzar las medidas de prevención y a la ciudadanía seguir los avisos oficiales y adoptar acciones de autoprotección ante el posible aumento de crecidas, desbordamientos e inundaciones.


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