El Niño alcanzaría su mayor calentamiento entre noviembre y diciembre

El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen) prevé que el calentamiento del Pacífico ecuatorial central alcance su máxima intensidad entre noviembre y diciembre de 2026. El fenómeno permanece activo y mantiene una amplia reserva de calor entre Galápagos y la costa continental ecuatoriana.





El comité evalúa que el evento 2026–2027 podría alcanzar en Ecuador una intensidad muy fuerte o extraordinaria, comparable con los episodios de 1982–1983 y 1997–1998. Esta valoración es una perspectiva y todavía no constituye una clasificación definitiva del fenómeno.





Los modelos prevén lluvias superiores a lo normal durante noviembre en todo el Litoral y Galápagos. La intensificación de las precipitaciones podría elevar el riesgo de inundaciones, especialmente en sectores con drenaje limitado.





El pronóstico hidrológico del 5 al 18 de noviembre contempla un aumento generalizado de los caudales del Litoral durante los primeros días, con mayor incidencia en las zonas interiores del centro y sur. Posteriormente, los caudales podrían estabilizarse, dependiendo de la evolución de las lluvias.





En la Sierra podrían aumentar los caudales de los ríos cercanos a las estribaciones de la cordillera Occidental, principalmente en Cañar y Azuay, además de Pichincha, Cotopaxi y Bolívar. En la Amazonía se esperan aumentos puntuales en ríos próximos a las estribaciones orientales.





El comité también identifica un riesgo para Guayaquil si coinciden lluvias intensas, niveles elevados del río Guayas y pleamares durante los aguajes, condiciones que podrían dificultar la evacuación de las aguas lluvias.





El calendario de mareas contempla aguajes del 9 al 12 de noviembre y del 8 al 11 de diciembre, y máximos aguajes del 25 al 28 de noviembre y del 23 al 26 de diciembre. Durante estos períodos, el comité recomienda seguir conjuntamente los pronósticos de lluvia y marea, además de los niveles del río Guayas.





Las condiciones cálidas también podrían modificar la distribución y disponibilidad de peces. El camarón pomada podría conservar rendimientos favorables, aunque la persistencia de temperaturas elevadas podría reducir sus capturas. Para la merluza se prevé una disponibilidad desfavorable en noviembre y el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca propuso una veda entre noviembre y diciembre.





El Erfen pidió a las autoridades reforzar las medidas de prevención y a la ciudadanía seguir los avisos oficiales y adoptar acciones de autoprotección ante el posible aumento de crecidas, desbordamientos e inundaciones.



