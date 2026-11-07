Asamblea aprobó la proforma presupuestaria de 2027 por USD 50.213 millones

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el viernes 6 de noviembre la Proforma del Presupuesto General del Estado para 2027 y la programación presupuestaria cuatrianual 2027-2030. El monto aprobado asciende a USD 50.213,09 millones, equivalentes al 35,18 % del producto interno bruto.





El documento proyecta ingresos por USD 34.427 millones y gastos por USD 38.838 millones. La diferencia representa un déficit global de USD 4.411,85 millones, aproximadamente USD 1.014 millones menos que el previsto para 2026. La proforma también estima un superávit primario de USD 686 millones.





Entre las principales asignaciones constan USD 6.681,29 millones para educación, USD 5.855,94 millones para salud, USD 4.825,15 millones para los gobiernos autónomos descentralizados y USD 1.443,35 millones para universidades y escuelas politécnicas. El Plan Anual de Inversiones contempla alrededor de USD 3.000 millones para financiar 258 proyectos.





Las proyecciones económicas consideran un crecimiento de 2,5 %, una inflación de 2,2 % y un precio de exportación del petróleo de USD 66 por barril. Durante el debate intervinieron 12 legisladores. Hubo criterios favorables sobre los recursos destinados a infraestructura, salud, educación, seguridad y gobiernos locales, además de observaciones sobre la sostenibilidad de los ingresos proyectados.





La resolución será notificada al presidente Daniel Noboa y al ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Bernardo Cordovez.



