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Ecuador y Estados Unidos firman acuerdo para incorporar inteligencia artificial contra el lavado de activos

La UAFE utilizará la herramienta Palantir para integrar y analizar datos financieros, rastrear flujos ilícitos y detectar operaciones sospechosas vinculadas al crimen organizado.

Redacción de Ecuadorinmediato
UAFE

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) suscribió un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para incorporar tecnología especializada e inteligencia artificial en el análisis financiero y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos. La institución anunció la iniciativa este viernes 6 de noviembre.


Ana Paula Patiño, directora general de la UAFE, y Frank Cartwright Weiland, subsecretario de Estado para la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado estadounidense, firmaron el acuerdo.


El proyecto contempla el uso de la herramienta tecnológica Palantir. La UAFE afirmó que permitirá reducir los tiempos de análisis, mejorar la trazabilidad de los flujos financieros ilícitos e identificar con mayor precisión estructuras económicas vinculadas al crimen organizado transnacional.


Patiño explicó que la carta de implementación permitirá integrar y analizar datos mediante inteligencia artificial. “Esto consolida la alianza que tenemos ambos gobiernos”, sostuvo.


La institución también prevé facilitar la detección de patrones, redes y transacciones potencialmente relacionadas con el lavado de activos y otros delitos financieros. La incorporación de estas herramientas busca mejorar el procesamiento de información, reforzar la seguridad de los datos y ampliar la capacidad de respuesta estatal.


José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, participó como testigo de honor. A la ceremonia también asistió Lawrence Petroni, encargado de Negocios de la Embajada y Consulado de Estados Unidos en Ecuador.


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