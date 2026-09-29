Pleno de la Asamblea aprueba proyecto de ley para prevenir el reclutamiento de menores por el crimen organizado

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 29 de septiembre el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes. La votación alcanzó 88 votos afirmativos y 58 abstenciones.





La normativa busca prevenir, detectar y atender casos de menores captados por estructuras delictivas. Entre sus principales cambios está el aumento de las penas para quienes recluten, usen o utilicen a niños y adolescentes con fines criminales: la sanción pasa de 10 a 13 años a un rango de 22 a 26 años de prisión.





El proyecto también incorpora medidas de prevención en educación, salud, cultura, deporte y salud mental, además de mecanismos de detección temprana y protección para víctimas y sus familias.





Otro de los puntos está relacionado con el entorno digital, la propuesta contempla restricciones a direcciones IP, dominios y URL que contengan material que promueva el reclutamiento criminal.





Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Transparencia, defendió la propuesta y aseguró que fue construida con aportes de varios sectores. Durante el debate señaló que ningún sector político debería oponerse a una normativa enfocada en frenar el reclutamiento de menores.





Desde la oposición hubo cuestionamientos al enfoque del proyecto. Blasco Luna sostuvo que aumentar las penas no resuelve por sí solo el reclutamiento y pidió fortalecer políticas públicas que generen oportunidades para niños y jóvenes. Mariana Yumbay también señaló que la prevención requiere garantizar acceso a educación y salud, además de considerar las responsabilidades atribuidas a las familias.





La Bancada de Revolución Ciudadana expresó además preocupación por una disposición que, a su criterio, reemplazaría en los Centros de Adolescentes Infractores el modelo especializado con inspectores educadores por una lógica de seguridad penitenciaria. También cuestionó que se utilice la comparecencia del representante de UNICEF en Ecuador como respaldo al proyecto.



