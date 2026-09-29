Asfadec registra alrededor de 53 casos de desaparición forzada desde 2023

Lidia Rueda, representante de Asfadec, afirmó que desde 2023 se han registrado alrededor de 53 casos de desaparición forzada en el país. Añadió que existen otros casos que no han sido divulgados por pedido de los familiares, quienes, según dijo, temen represalias y amenazas.





Rueda explicó que entre las denuncias recibidas constan casos de personas que habrían sido detenidas por grupos de policías o militares. Sin embargo, recalcó que corresponde a la Fiscalía investigar y determinar si existió participación de agentes del Estado y qué delito se habría cometido.





La representante de Asfadec sostuvo que, dentro de las reformas a la Ley de Personas Desaparecidas, debería incluirse un artículo específico sobre desaparición forzada. También señaló que la organización ha pedido ampliar el tratamiento de este delito dentro del marco legal vigente.





Rueda recordó además el caso de Las Malvinas, ocurrido en diciembre de 2024, dentro de los hechos que, a criterio de la organización, deben ser investigados bajo esta figura.



